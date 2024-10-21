ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152900 دينار مقابل كل 100 دولار بعد أن سجلت يوم أمس الأحد 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار بينما بلغ سعر الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعًا أيضًا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152950 دينارًا مقابل الدولار وسعر الشراء 152850 دينارًا مقابل 100 دولار.