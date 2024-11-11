ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150600 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.