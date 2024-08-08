ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150050 مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاربعاء 149950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.