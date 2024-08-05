ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,900 دينار لكل 100 دولار، مقارنةً بـ149,750 ديناراً يوم أمس الأحد.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار، وسعر الشراء 149,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضاً ارتفاعاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150,050 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,900 ديناراً لكل 100 دولار.