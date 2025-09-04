ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 143,050 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ142,800 دينار أمس الأربعاء.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد ارتفعت لتصل إلى 144,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 142,950 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 142,850 ديناراً مقابل 100 دولار.