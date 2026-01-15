ارتفاع أسعار الدولار في أربيل مع إغلاق البورصة في بغداد

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس، فيما أغلقت البورصة في بغداد مع تعطيل الدوام بمناسبة وفاة الامام موسى الكاظم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر بيع الدولار في أربيل بلغ 148,250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148,200 دينار مقابل 100 دولار.

وفي بغداد، أغلقت بورصتا الكفاح والحارثية، واقتصر التداول على بعض محلات الصيرفة التي فتحت أبوابها، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار.