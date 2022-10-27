ارتفاع أسعار الدولار في بورصات بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصات الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146200 دينار مقابل كل 100 دولار، موضحاً أن أسعار البورصة لصباح امس الاربعاء كانت قد بلغت 145900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، بلغت 146750 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، وبلغ سعر الشراء 146400 دينار لكل 100 دولار.