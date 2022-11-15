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ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T07:16:31+0000
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 148150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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