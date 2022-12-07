ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار امريكي.