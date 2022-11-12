سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T07:26:23+0000
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147675 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-09-28 07:28:50
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-14 07:22:29
لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-26 07:26:41
الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-11-10 07:25:44
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بإقليم كوردستان

Date: 2022-06-08 07:05:19
أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بإقليم كوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2022-09-04 07:15:42
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-08-03 07:10:30
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

الدولار يسجل إرتفاعاً طفيفاً في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-04-24 07:24:45
الدولار يسجل إرتفاعاً طفيفاً في بغداد وإقليم كوردستان