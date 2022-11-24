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ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T07:03:49+0000
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاربعاء 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار. 

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة شهد ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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