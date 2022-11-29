ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 149400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 149400 دينار لكل 100 دولار امريكي.