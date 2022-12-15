ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 151700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار يوم أمس الأربعاء 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151650 دينارا لكل 100 دولار امريكي.