ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و في اربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الاثنين، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148450 دولارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 148200 مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار.