ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت صباح الخميس الماضي 143850 ديناراً.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 145000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار.

وفي أربيل، شهد الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 144200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143900 دينار.