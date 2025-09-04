ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 143050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 142800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142850 ديناراً مقابل 100 دولار.