ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الصرف ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعدما كانت أمس الثلاثاء عند 141600 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 141700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 ديناراً مقابل 100 دولار.