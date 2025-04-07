ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الاثنين في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 147750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ147300 دينار يوم أمس الأحد.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية ببغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 147400 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147300 ديناراً مقابل 100 دولار.