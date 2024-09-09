ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل الدولار 149,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان سعره أمس الأحد 149,500 دينار لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150,750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,600 دينار، وسعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار.