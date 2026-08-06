ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 152050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 151900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 152250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152150 يناراً مقابل 100.