الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع بداية الاسبوع

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً أمام الدينار المحلي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغت 144,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 144,550 ديناراً لكل 100 دولار صباح الخميس الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت كذلك، إذ بلغ سعر البيع 145,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 144,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,350 دينارًا مقابل 100 دولار.