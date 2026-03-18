ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 155,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,800 دينار مقابل 100 دولار.