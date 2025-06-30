ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأحد 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 مقابل 100 دولار.