ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار شهدت ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140950 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار، مقارنة مع 140450 دينارًا مقابل 100 دولار، يوم أمس الأحد.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعًا مماثلًا، إذ بلغ سعر البيع 140750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140650 دينارًا مقابل 100 دولار.