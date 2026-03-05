ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 156000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 155600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 156200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156100 دينار مقابل 100 دولار.