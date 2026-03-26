ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 154700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 154450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154350 ديناراً مقابل 100.