ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 148200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وأربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.