ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا ارتفاعاً في سعر الصرف، ليصل إلى 148,900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر 148,800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية بالعاصمة بغداد ارتفعت أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 148,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق ارتفاعًا مماثلًا، إذ بلغ سعر البيع 148,800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148,700 دينار لكل 100 دولار.