ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 148,200 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ 147,900 دينار لكل 100 دولار يوم الخميس الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة شهدت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 149,250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفع سعر الصرف أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.