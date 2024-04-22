ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأحد 147200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.