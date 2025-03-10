ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ببغداد شهدت ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 148500 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت سجلت صباح أمس الأحد 148400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار أيضًا ارتفاعًا، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار.