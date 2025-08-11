ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 140,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر أمس الأحد الذي بلغ 139,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت لتصل إلى 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 139,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,050 ديناراً مقابل 100 دولار.