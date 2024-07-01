ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل صباح اليوم الاثنين.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعاً عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث بلغت الأسعار 147,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت الأسعار في اليوم السابق (الأحد) عند 147,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي تفاصيل أسعار الصرف في أسواق بغداد، أفاد المراسل بأن أسعار بيع الدولار في المحال التجارية ارتفعت إلى 148,500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجلت أسعار الشراء 146,500 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في إقليم كوردستان، فقد ارتفعت أسعار الدولار أيضاً في أسواق الصيرفة في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 147,450 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 147,350 ديناراً لكل 100 دولار.