ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 141200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141000 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينار مقابل 100 دولار.