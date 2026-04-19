ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 153,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 152,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,000 دينار مقابل 100 دولار.