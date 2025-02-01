ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً صباح اليوم السبت في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفعت لتسجل 150,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 150,250 ديناراً في صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 149,500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150,150 ديناراً مقابل 100 دولار.