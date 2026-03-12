ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 154250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 153950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153850 ديناراً مقابل 100.