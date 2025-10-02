ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141650 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار.