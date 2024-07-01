ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.