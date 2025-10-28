ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 140800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140650 ديناراً مقابل 100 دولار.