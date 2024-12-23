ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 51000 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.