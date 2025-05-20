ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142550 ديناراً مقابل 100 دولار.