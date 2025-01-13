ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151150 ديناراً مقابل الدولار.

وأضاف مراسل الوكالة، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150950 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.