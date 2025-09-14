ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا 143,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت في تعاملات صباح اليوم عند 142,750 ديناراً.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,000 دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 142,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,800 دينار.