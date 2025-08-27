ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة في العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 142300 دينار مقابل 100 دولار عند الإغلاق، بعد أن كانت 142200 دينار صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت أسعار الصرف ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 142050 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقر الشراء عند 141650 ديناراً.