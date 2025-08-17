ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار صعدت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت صباح اليوم 140450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً هو الآخر، حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.