ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الخميس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم عند 143850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضاً ارتفاعاً، إذ بلغ سعر البيع 144300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144150 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.