ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد أقفلتا على سعر صرف بلغ 143850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 143550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 144750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 144200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144050 ديناراً لكل 100 دولار.