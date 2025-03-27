ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146750 ديناراًُ لكل 100 دولار.