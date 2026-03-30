ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 155200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 155600 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155350 دينارًا مقابل 100 دولار.